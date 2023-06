Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano da venerdì, ha passato un'altra notte "tranquilla" secondo quanto riferiscono fonti sanitarie.

Per l'ex premier è stata la seconda notte passata nella struttura, nel reparto di degenza ordinaria, per controlli legati alla leucemia cronica di cui soffre. Accanto a lui la compagna Marta Fascina.

Al momento non sono previsti bollettini medici.

L'anticipazione degli accertamenti per Berlusconi è dovuta, a quanto si è appreso, a dei picchi anomali di alcuni valori emersi da esami di routine. Si tratta, come si legge nel bollettino medico emesso ieri dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, di controlli «programmati in relazione alla nota patologia ematologica».

Si riaffacciano gli occasionali sostenitori dell'ex premier che, sfrecciando in auto davanti alla cancellata di via Olgettina, abbassano i finestrini per gridare: «Non mollare» o «Forza Silvio». A costellare il perimetro del San Raffaele ci sono ancora molti degli striscioni che i fan avevano portato nel corso del precedente ricovero, durato un mese e mezzo.

(Unioneonline/L)

