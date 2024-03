È stata identificata dai Carabinieri la madre del neonato abbandonato e ritrovato il primo febbraio scorso in un androne di una palazzina popolare di via degli Apuli, a Milano. Si tratta di una diciassettenne. Assieme a lei è stata individuata e denunciata per abbandono di minore anche un'amica di 19 anni.

Ai militari della stazione di San Cristoforo la giovane ha raccontato di aver aiutato la minorenne a partorire nel bagno di un supermercato.

Dopo essere stato ritrovato da un abitante del palazzo, che aveva dato l’allarme, il piccolo era stato portato d’urgenza all’ospedale Policlinico del capoluogo lombardo, dove i medici sono riusciti a dargli cura e assistenza.

(Unioneonline/l.f.)

