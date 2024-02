I carabinieri di Milano stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza del palazzo di via degli Apuli nel quartiere milanese del Giambellino, a Milano, dove sul pianerottolo al pian terreno è stato abbandonato ieri, in un passeggino, un bimbo di un mese.

Accanto al piccolo vi era un messaggio scritto in arabo: «La mamma è morta, non posso occuparmi di lui».

Per questo, a ora senza esito, sono in corso ricerche in tutti gli ospedali milanesi in cui, però, non risultano donne morte di recente dopo aver partorito.

«Abito qui vicino ma non mi conoscete» era scritto sul biglietto e i militari stanno sentendo più persone possibili che abitano nei caseggiati popolari di cui è composta la zona.

Il neonato, che sta bene, è stato portato all'ospedale Policlinico mentre della vicenda è stata informata sia la Procura dei minori sia quella ordinaria. Dovrebbe esser stato lasciato sul pianerottolo intorno alle 16. Era stato un abitante del palazzo a dare l'allarme: quando ha aperto la porta di casa per uscire ha trovato il bambino.

Nel frattempo, la Procura di Milano ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di reato di abbandono di minori. L'inchiesta, condotta dai carabinieri, è stata affidata al pm Sara Ombra.

