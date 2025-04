Quattro giovani sono morti in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla provinciale 110 che collega Lizzano a Faggiano, in provincia di Taranto.

Si tratta, a quanto si è appreso, di due ragazzi di 23 e 19 anni e due ragazze minorenni. Le vittime viaggiavano a bordo di una Fiat Idea che, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada ribaltandosi per poi schiantarsi contro un albero, all'uscita di una curva. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale.

L'allarme è stato dato da alcuni automobilisti. I quattro giovani, originari di Torricella, Sava e Manduria, sarebbero morti sul colpo.

Due delle vittime, dopo il violento impatto, sono state sbalzate fuori dall'abitacolo, mentre le altre due sono state estratte dalle lamiere della vettura dai vigili del fuoco.

Gli accertamenti sulla dinamica sono affidati ai carabinieri della Compagnia di Manduria, coordinati dal pubblico ministero di turno di Taranto.

