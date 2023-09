Qualche acquisto al mercato settimanale di Cassino, le cose più urgenti che servivano nella casa nuova in cui Graziella e Francesco avevano messo piede da 4 giorni, di rientro dal viaggio di nozze in Thailandia.

Un alloggio che non sarà sistemato come volevano, in un incidente stradale lei è morta, lui è stato portato in condizioni disperate all’ospedale di Cassino.

Lo schianto è avvenuto oggi poco prima delle 13 sulla strada regionale 630 Cassino-Formia, all’altezza di San Giorgio a Liri. Una Fiat 500 guidata da una giovane si è scontrata con la moto Yamaha che aveva in sella la coppia di sposi: Graziella Parente di 31 anni e Francesco Piccolino di 33. Il violentissimo impatto non ha lasciato scampo alla sposa, è morta in ambulanza. Lui è grave ma sta meglio, la prognosi resta riservata fino a domani, le 24 ore canoniche in cui possono emergere emorragie interne. Per i medici è fuori pericolo, ma resterà per sempre quel vuoto.

Graziella e Francesco si erano sposati il 23 luglio a Coreno Ausonio, nel paese di lei. Lei lavorava come cameriera a Cassino, lui è operaio in una fabbrica della zona di Frosinone.

Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri, che hanno chiuso la strada per rilevare ogni dettaglio. Non si sa se la macchina stesse entrando o uscendo da una stradina, quel che è certo è che l’impatto che ha sbalzato dalla sella i due sposi è stato sul lato anteriore sinistro.

