Il 2022 ha registrato un aumento degli incidenti stradali rispetto al 2021.

I numeri forniti dalla Polizia stradale segnalano un + 7,1% per l’incidentalità complessiva (70.554 incidenti contro i 65.852 del 2021), +7,8 per i mortali (1346) e +11,1 per le vittime (1489). E ancora, +8,4% per gli incidenti con lesioni e il numero dei feriti aumenta del 10,6% (42.300).

I dati però, se confrontati con quelli che precedono la pandemia, sono in diminuzione. Rispetto al 2019, si registra un -8,3% per mortali e vittime, -9,2% per gli incidenti con feriti. Chiude il numero delle persone ferite con -13,2%.

