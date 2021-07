Una ventina di persone – di cui 17 con meno di 60 anni di età – hanno ricevuto per errore la prima dose di vaccino anti-Covid AstraZeneca al posto di quella Pfizer.

E’ accaduto in un centro vaccinale a Nole Canavese, in provincia di Torino e ora i pazienti sono tutti sotto osservazione per monitorare eventuali eventi avversi.

"L'evento è stato immediatamente comunicato agli interessati e contestualmente è stato attivato un protocollo di sorveglianza, condiviso con gli utenti stessi, che prevede, oltre a una presa in carico attiva da parte di un medico dell'Asl, un monitoraggio ematochimico", fanno sapere dall'Asl Torino 4.

Al momento – comunque - non si sono registrati "sintomi diversi da quelli comunemente correlati alla vaccinazione anti Covid", aggiunge l'azienda sanitaria, e la sorveglianza ematochimica non ha rilevato l'emergere di situazioni di rischio.

Dopo l’accaduto, la stessa Asl ha ulteriormente rafforzato le procedure di controllo già operative ed è in corso un'approfondita analisi interna.

(Unioneonline/l.f.)

