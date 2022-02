Armi e munizioni sono state ritrovate dai carabinieri a Misilmeri, nel Palermitano, dai carabinieri che hanno arrestato tre persone: un 44enne, e due donne di 42 e 61 anni.

Sotto sequestro sono finiti, nel corso di una perquisizione eseguita nelle abitazioni degli indagati, un fucile calibro 12 “Browning” con matricola abrasa, una carabina calibro 4.5, un fucile calibro 9 “Beretta”, due pistole modificate con canna perforata e prive di tappo rosso, una rivoltella “Italo Gra” calibro 22, una pistola semiautomatica “Bernardelli” calibro 7.65, un silenziatore e circa 300 munizioni di vario calibro. Il tutto verrà inviato al Ris di Messina per le analisi balistico-dattiloscopiche e per verificare se il materiale sia stato utilizzato per la commissione di altri delitti.

