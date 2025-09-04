Era il 16 giugno del 2021 quando Giorgio Armani aprì la sua prima boutique a Porto Cervo. Fu l'ultimo tra i grandi brand dell'alta moda ad insediarsi nell'esclusivo borgo della Costa Smeralda.

Un anno dopo decise di sponsorizzare la Superyacht Regatta, organizzata dall'Yacht Club Costa Smeralda, che da allora ha preso il nome di Giorgio Armani Superyacht Regatta, appuntamento fisso all'inizio della stagione velica.

Un legame con la Sardegna partito da lontano: quando arrivò in barca molti anni prima del 2021, l'Isola sarebbe diventata una meta fissa dei suoi viaggi. E non solo a bordo dei suoi yacht, perché a lui piaceva frequentare anche luoghi e lidi più tranquilli, a contatto con chi in Sardegna vive.

Ma a Porto Cervo, Armani trovò il posto giusto per trasferire i suoi capi inimitabili in terra sarda. Il suo marchio è comparve nello spazio più lussuoso della Costa Smeralda, sulla Passeggiata del borgo, con una sobria inaugurazione, perché al tempo vigevano ancora le norme anti Covid, ma non per questo meno elegante e raffinata.

(Unioneonline)

