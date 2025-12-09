genova
09 dicembre 2025 alle 09:49
Travolto da un’ambulanza mentre va a scuola: 12enne in condizioni criticheIl ragazzino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Gaslini
Gravissimo incidente a Genova.
Una ambulanza, a sirene spiegate, ha travolto uno studente di 12 anni che stava attraversando la strada per entrare a scuola,in via Archimede.
Il giovane nell’impatto ha diversi traumi e fratture. Dopo i soccorsi è stato intubato e portato in condizioni critiche all'ospedale Gaslini.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale, per effettuare i rilievi e avviare gli accertamenti.
(Unioneonline)
