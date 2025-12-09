L'Ucraina condividerà oggi con gli Stati Uniti un piano di pace rivisto dopo i colloqui a Londra tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader di Francia, Germania e Gran Bretagna. Lo riportano i media internazionali. Il presidente ucraino ha affermato che il piano aggiornato è ora composto da 20 punti rispetto ai precedenti 28, dopo che sono stati eliminati alcuni «ovvi punti anti-ucraini».

Intanto il leader ucraino in queste ore si trova in Italia, a Roma, dove ha già incontrato Papa Leone. Al termine del colloquio, tenutosi a Villa Barberini e durato circa mezz’ora, si sono entrambi affacciati dal balcone. Sul loro volto un sorriso disteso, hanno salutato giornalisti e fotografi senza rilasciare commenti. Quello di oggi è il terzo incontro e il secondo faccia faccia tra il presidente ucraino e il Pontefice, il primo era stato nell'ambito della messa di insediamento di Leone il 18 maggio scorso. Il secondo, il 9 luglio a Castel Gandolfo quando era stato il primo vero e proprio colloquio a tu per tu.

Nel pomeriggio è previsto l’incontro con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi.

