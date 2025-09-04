La Costa Smeralda? Certo. Ma Giorgio Armani – morto all’età di 91 anni – amava anche il Sud Sardegna e in particolare la zona di Porto Pino, dove a lungo ha fatto tappa il suo imponente yacht Main, lungo 65 metri e dall’eleganza inconfondibile.

La costa occidentale dell’Isola era particolarmente apprezzata dal celebre stilista, indiscusso simbolo mondiale della moda e dello stile, che l’ha scelta in numerose occasioni. E non soltanto per rimanere nella sua maxi imbarcazione, perché più volte si è trattenuto nelle spiagge della zona, fra cui le dune di Piscinas che aveva anche scelto come set pubblicitario.

L’ultima apparizione di Armani in Sardegna risale all’agosto del 2023, quando si fermò dalla parte opposta rispetto a Porto Pino: Cea, spiaggia di Tortolì dove trascorse alcuni giorni di vacanza assieme a un gruppo di amici. E non è stata certo l’unica sua volta in Ogliastra. Nell’Isola si segnalano anche visite a Chia, Carloforte e Cagliari giusto per citarne alcuni: una vera e propria preferenza per la Sardegna, ribadita nel corso degli anni.

Poi la Costa Smeralda. Nel 2021 Armani ha aperto una boutique a Porto Cervo, l'anno seguente aveva raggiunto un accordo con lo Yacht Club Costa Smeralda per diventare Title Sponsor della Yccs Superyacht Regatta, denominazione avuta anche nell'ultima edizione della regata che si è tenuta dal 27 al 31 maggio di quest’anno.

