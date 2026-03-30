Anziano trovato morto in casa cinque mesi fa: arrestati moglie e figlioEntrambi accusati di maltrattamento e sequestro, l’uomo anche di omicidio volontario. Vittima Luigi Alberti, aveva 85 anni
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Svolta nelle indagini sul caso di Luigi Alberti, l'anziano di 85 anni trovato morto in casa il 25 ottobre 2025.
I carabinieri del Nucleo investigativo di Piacenza hanno eseguito a Castelsangiovanni un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Piacenza su richiesta della Procura nei confronti della moglie e del figlio di Alberti.
«Le indagini - riferiscono i carabinieri - hanno delineato un quadro di gravi e prolungate sofferenze inferte all'anziano. Gli indagati sono gravemente indiziati di concorso in maltrattamenti e sequestro di persona (entrambi i familiari) e omicidio volontario aggravato (accusa contestata esclusivamente al figlio della vittima)».
(Unioneonline)