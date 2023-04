Tre ville e denaro per un valore complessivo di 41 milioni sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza di Monza all'imprenditore brianzolo Andrea Oddo, condannato in via definitiva a 4 anni per frode ed evasione fiscale, dopo essere stato arrestato nel 2013, quando la Viesse Holding, la sua principale società, chiuse lasciando a casa oltre 2 mila dipendenti.

I militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria, su delega della Procura Generale della Repubblica della Corte d'Appello di Milano, hanno eseguito il provvedimento di confisca di due ville di lusso in Brianza, una proprietà in Sardegna e di conti correnti.

