«Il Papa ha trascorso una notte tranquilla, sta riposando»: è quanto comunica questa mattina la Sala stampa della Santa Sede circa le condizioni di salute di Papa Francesco, al suo 25esimo giorno di ricovero al Gemelli di Roma.

Proseguono, dunque, le cure per il Pontefice contro la polmonite bilaterale da cui è stato colpito, con lievi e graduali miglioramenti all'interno di un quadro ritenuto, comunque, ancora complesso. Lo stesso Pontefice ha parlato ieri nell'Angelus della «degenza prolungata». Francesco ha partecipato alla messa nella cappella attigua alla sua camera al Gemelli e nel pomeriggio si è collegato con l'Aula Paolo VI per seguire in video gli esercizi spirituali della Curia Romana.

Ha anche ricevuto al Gemelli il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin e il sostituto per gli Affari generali mons. Edgar Pena Parra.

(Unioneonline/v.l.)

