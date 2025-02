«Il Papa ha trascorso una notte tranquilla, si è svegliato e ha fatto colazione»: è questa l’ultima comunicazione circa le condizioni di salute del Papa arrivata questa mattina dalla sala stampa vaticana.

Il quadro del Pontefice resta dunque stabile seppur in una situazione di criticità in considerazione dell’ultima diagnosi di polmonite bilaterale - arrivata dopo la Tac cui ieri bergoglio è stato sottoposto al Gemelli – e dell’età.

Il problema, quelle che viene fatto sapere, è che Francesco è arrivato in ospedale «fortemente immunodepresso» per la terapia cortisonica che ha preceduto il ricovero e con la quale si intendeva facilitare la respirazione. E anche molto stanco, poiché nonostate la malattia ha tenuto due udienze generali e celebrato una messa in piazza San Pietro, domenica 9 febbraio, restando all’aperto per oltre due ore. E così l’infezione bronchiale è peggiorata fino a degenerare in polmonite.

Bergoglio aveva già affrontato una polmonite nel marzo del 2023, quando si sentì male dopo un’udienza generale e venne ricoverato d’urgenza, sempre al policlinico Gemelli. Anche allora si parlò all’inizio di una bronchite, ma lo stesso Francesco rivelò più tardi che si era trattato di «una polmonite acuta e forte, nella parte bassa dei polmoni».

Prosegue nel frattempo il pellegrinaggio dei fedeli: anche ieri a decine si sono raccolti in preghiera davanti all’ospedale, dove a metà pomeriggio è comparso anche un grande arcobaleno. Moltissimi i disegni e i messaggi di incoraggiamento che i bambini hanno voluto inviare al Papa.

