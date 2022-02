Ricevuta la multa dopo essere stato sorpreso al lavoro senza il Green pass, un uomo si è dato fuoco. Il dramma è andato in scena a Oderzo, nel Trevigiano. Il 38enne di nazionalità pakistana era fuori dal locale che vende kebab in cui lavora, quando i carabinieri gli hanno notificato l’atto per la sanzione amministrativa.

A quel punto si è cosparso di liquido infiammabile e ha appiccato il rogo. Ora è ricoverato con varie ustioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

