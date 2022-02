Un uomo di 40 anni è stato ucciso a colpi di pistola per strada nell’Avellinese. Il delitto è avvenuto nel comune di Cervinara, in via Loffredo.

Un vero e proprio agguato in cui a cadere vittima è stato Nicola Zeppitelli, titolare di un circolo ricreativo. L’uomo è stato affrontato all’esterno del circolo di cui è titolare ed è stato ucciso. Alcuni passanti lo hanno soccorso mentre era ancora in vita, ma non c’è stato nulla da fare, il 40enne è morto per le gravi ferite riportate.

Sulla vicenda indagano i carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale, a quanto si apprende Zeppitelli era noto alle forze dell’ordine.

Il nuovo fatto di sangue in Valle Caudina segue di pochi giorni l'agguato avvenuto a San Martino Valle Caudina nel quale è rimasta gravemente ferita una persona ritenuta un ex esponente del clan Pagnozzi.

