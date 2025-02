Sparatoria lungo la bretella autostradale di Santhià, alla stazione di servizio di Viverone Sud, nel Vercellese.

Due agenti di polizia questa mattina sono stati aggrediti a martellate da un uomo e hanno sparato nel tentativo di fermarlo. Tutti e tre sono feriti e portati in ospedale, in gravi condizioni l’aggressore e un poliziotto. Sul posto, oltre alle ambulanze, anche un elicottero del 118.

La bretella autostradale è stata chiusa dallo svincolo di Albiano in direzione di Vercelli.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo, un cittadino francese, era arrivato alla stazione di servizio accompagnato da un furgone, pare in seguito a un incidente. Qui avrebbe dato in escandescenze, entrando anche in un auto dove c’erano alcune persone a bordo. Sono intervenuti dunque i due agenti, ma l’uomo ha tirato fuori un martello che aveva sotto la giacca e li ha aggrediti, colpendone uno alla testa. L’altro agente gli avrebbe sparato, colpendo di striscio anche il collega.

