Addio a Umberto Bossi: i funerali domenica a Pontida, luogo simbolo della LegaLa decisione dei familiari «per condividere l’ultimo passaggio con il popolo della Padania e la grande famiglia del Carroccio»
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Si terranno a Pontida, a quanto si apprende, i funerali di Umberto Bossi, il fondatore della Lega morto a 84 anni ieri all'ospedale di Varese.
Il rito sarà alle 14 all'abbazia di San Giacomo Maggiore.
Pontida è il luogo simbolo della Lega: su quel pratone che ogni anno accoglie la più importante festa del partito ci si attende un bagno di folla per il fondatore del Carroccio.
Già è iniziata, intanto, la processione nella sua villetta nella villetta di Umberto Bossi a Gemonio, nel Varesotto.
La decisione di svolgere i funerali a Pontida è stata presa dalla famiglia «per condividere l’ultimo passaggio con il popolo della Padania e la grande famiglia della Lega».
(Unioneonline)