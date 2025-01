La Procura di Bologna ha chiuso un'indagine accusando la stilista e imprenditrice Elisabetta Franchi di stalking ai danni di una sua ex consulente. Franchi sarebbe accusata, al termine degli accertamenti svolti dalla squadra mobile, di comportamenti per screditare pubblicamente e privatamente l'altra donna, con cui in passato aveva una relazione di amicizia. Risulterebbe contestato, tra l'altro, un post su Instagram che provocò numerosissimi commenti diffamatori, realizzando così una 'shitstorm' contro la persona offesa.

Il messaggio in questione venne pubblicato sul profilo della stilista, account seguito da centinaia di migliaia di persone: «Hai mai vissuto l'incubo - diceva - di scoprire che la tua migliore amica, quella persona di cui ti fidavi ciecamente, non solo ti ha tradita, ma lo ha fatto nel modo più ignobile possibile?». I follower individuarono ben presto l'ex amica, indicandola con il suo soprannome. La ex consulente, una libera professionista che lavora come broker, ha sporto denuncia, assistita dall'avvocato Chiara Rinaldi. Le indagini hanno accertato come il comportamento di Franchi, le molestie e le minacce, abbiano generato nell'altra donna paura e ansia e il cambiamento delle abitudini di vita, impedendole di svolgere serenamente le proprie attività quotidiane.

Tra gli episodi contestati, anche una visita di Franchi alla sede di una banca, con cui lavorava la presunta vittima anche per gestire il patrimonio della stilista: rivolgendosi ai vertici dell'istituto, Franchi avrebbe accusato l'ex amica di essere stata poco professionale e incapace, chiedendo di agire di conseguenza, cosa che poi non sarebbe accaduta.

«O hai il buon senso di dire la verità o io sarò uno tsunami in piena», è poi il messaggio che Franchi, ad agosto, inviò alla ex consulente. La minaccia fu poi attuata, per gli investigatori, dal post successivo cui seguì lo 'shitstorm' contro la donna. Tutto era iniziato quando l'imprenditrice le aveva attribuito una relazione col proprio compagno, dicendolo a varie persone, con messaggi ritenuti denigratori ad amici in comune e scrivendo anche al compagno della vittima. Accuse da cui Franchi potrà difendersi, chiedendo di essere sentita o presentando memorie difensive.

