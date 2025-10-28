Femminicidio a Castelnuovo del Garda, nel Veronese. Un uomo ha aggredito la compagna in casa uccidendola a colpi di coltello. I carabinieri lo hanno arrestato e stanno eseguendo gli accertamenti.

La vittima, di origine brasiliana, circa un anno e mezzo fa sarebbe andata a vivere nell'appartamento che l'uomo (anche lui brasiliano) aveva acquistato. Da quanto si è appreso la donna in passato aveva già chiamato i carabinieri per maltrattamenti, ma poi aveva ritirato la denuncia. E proprio a causa del clima familiare violento le era stato tolto l'affidamento della figlia avuta da una precedente relazione.

L'allarme è stato lanciato da alcuni amici della vittima che non la sentivano più da sabato e si sono preoccupati perché non rispondeva alle chiamate e ai messaggi. Questa mattina la tragica scoperta.

Gli investigatori del Ris dei Carabinieri stanno procedendo con gli accertamenti e sarà il medico legale a stabilire data e ora del decesso.

