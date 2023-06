Circa 300mila persone hanno sfilato a Milano per mostrare l’orgoglio della comunità Lgbt+.

Il corteo del “Pride 2023”, colorato e a suon di musica, ha percorso la città dalla Stazione centrale fino all’Arco della Pace, dove è stato allestito il palco per gli interventi per chiedere diritti e tutele contro le discriminazioni.

Tra gli interventi più attesi quello della segretaria del Pd Elly Schlein. «In Italia, per quanto riguarda i diritti, è come se ci fosse ancora il muro di Berlino, ma stiamo dalla parte sbagliata, quella dei Paesi più retrogradi», ha detto la leader dem.

«Vogliamo un'Italia diversa, un Paese in cui siamo libere e liberi di amare chi ci pare, diciamolo con forza alla destra che governa. Un Paese in cui tutta la società reagisca in modo da far isolare gli omofobi e non la comunità Lgbt+», ha aggiunto Schlein.

