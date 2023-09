Volotea amplia la propria offerta da e per l’Isola: la compagnia low-cost ha annunciato una nuova rotta internazionale che collegherà due volte a settimana il Costa Smeralda con Barcellona. Il servizio fino a gennaio 2024 compreso.

Previsti per la stagione invernale anche voli bisettimanali (il giovedì e la domenica) per Torino, Venezia e Verona (il lunedì e il venerdì), mentre chi vola da e per Bologna potrà scegliere tra il lunedì, il giovedì, il venerdì o la domenica. Volotea opera anche, in regime di continuità territoriale, la tratta che collega Olbia e Roma Fiumicino.

«Intendiamo continuare a supportare la connettività sarda e questa attività ne è la conferma. Siamo felici che, grazie al nostro impegno, i passeggeri sardi potranno continuare a viaggiare anche d’inverno e a raggiungere da Olbia alcuni dei più importanti aeroporti italiani e, novità assoluta, anche Barcellona», le parole di Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea.

