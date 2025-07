Divieto di accesso alle aree urbane, noto anche come daspo urbano, per tre giovani arrestati recentemente dalla Squadra mobile a Cagliari. Il motivo riguarda i fatti avvenuti nella notte di sabato 9 marzo, quando si erano resi responsabili prima di una violenta rapina ai danni di un giovane in piazza Sant'Eulalia e, subito dopo, di una grave aggressione nei confronti di due frequentatori di un locale notturno sempre alla Marina.

Per loro prima è scattato l'arresto, ora anche il daspo urbano (D.ac.ur.) emesso dal Questore di Cagliari a seguito dell'istruttoria effettuata dalla Divisione Polizia Anticrimine, in quanto i tre giovani sono stati ritenuti responsabili di episodi di violenza e gravi fatti che hanno messo in pericolo la sicurezza pubblica in città.

Il provvedimento vieterà ai tre di accedere a tutti i pubblici esercizi e locali di pubblico intrattenimento nel territorio della città metropolitana di Cagliari e della provincia del Sud Sardegna, nonché il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi, per la durata di tre anni. La violazione è punita con la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 a 24.000 euro.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata