Voli in continuità, prezzi pronti al decollo: «Servono 16 euro in più a tratta»Il costo del jet fuel raddoppia, la richiesta di Aeroitalia. Oggi il tavolo al ministero dei Trasporti con Regione e compagnie
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Il rischio aumenti si allunga con un certo vigore sulla continuità aerea in Sardegna, anche se è ancora tutto da decidere il percorso con cui compensare le compagnie aeree per l'impennata del carburante.
Il costo del jet fuel letteralmente raddoppiato può rendere accoglibile, almeno sulla carta, l'immediata revisione delle tariffe. Tanto che una proposta operativa esiste già: sui collegamenti da Cagliari, Olbia e Alghero verso Roma e Milano, Aeroitalia sollecita «un rincaro di sedici euro a tratta. Diversamente – dice l'Ad Gaetano Intrieri – non possiamo andare avanti».
Oggi intanto a Roma si riapre il vertice sul caro carburante. Al ministero dei Trasporti, il Governo incontra Regione e compagnie.
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