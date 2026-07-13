Continue cancellazioni dei voli in continuità territoriale operati da Aeroitalia, la Uil Trasporti «esprime forte preoccupazione». La Regione, sostiene la segretaria regionale Elisabetta Manca, «pur non potendo scegliere il vettore aggiudicatario al di fuori delle regole previste dalla procedura di gara, avrebbe dovuto verificare con maggiore attenzione che l’offerta presentata senza compensazione economica fosse realmente sostenibile e in grado di garantire un servizio efficiente, regolare e adeguato alle esigenze dei cittadini».

La continuità territoriale, spiega Manca, «rappresenta uno strumento fondamentale per superare gli svantaggi derivanti dall’insularità e assicurare collegamenti affidabili con il resto del Paese. Le continue cancellazioni e le difficoltà operative», prosegue la sindacalista in una nota, «stanno generando disservizi inaccettabili, con pesanti ripercussioni su lavoratori, studenti, famiglie, pazienti e turisti. Comprendiamo pienamente il malcontento dei passeggeri, costretti a modificare programmi di viaggio e a sostenere ulteriori costi e disagi. Tuttavia, non possiamo accettare che la rabbia e la frustrazione vengano scaricate sulle lavoratrici e sui lavoratori aeroportuali, che ogni giorno operano con professionalità e senso di responsabilità per assistere l’utenza».

Perché gli operatori ai banchi check-in, ai gate, ai servizi di assistenza e alle informazioni «non sono responsabili delle cancellazioni dei voli né delle decisioni assunte dalle compagnie aeree», sottolinea il sindacato, «eppure sono loro a subire, troppo spesso, insulti, minacce e comportamenti aggressivi da parte di passeggeri esasperati».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata