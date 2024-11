Un invito alle compagnie aeree che gestiscono le rotte da e per la Sardegna a «collaborare», nonostante l’inevitabile concorrenza.

L’appello arriva da Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Trasporti della Camera.

«Auspico – scrive il parlamentare in una nota – che ci sia collaborazione tra le compagnie aeree che operano nell'Isola, nel rispetto reciproco e distinzione dei ruoli e della concorrenza, ma con il comune obiettivo di offrire un servizio migliore. Ad esempio Ita, visto il percorso virtuoso positivo fatto, riconosciuto all'unanimità, può dare una mano ad Aeroitalia in un percorso di crescita come gestire contemporaneamente Cagliari e Olbia, trovando un accordo commerciale sul codesharing per le altre destinazioni nazionali da Milano e Roma. Ci vuole buona volontà».

«Non voglio entrare in polemiche su un bando frettoloso e gestito peggio, – conclude Deidda – ma cerchiamo di lavorare uniti per abbassare i costi per le compagnie aeree e far riconoscere alla Sardegna e alle Isole quella specificità determinata dalla Costituzione».

(Unioneonline)

