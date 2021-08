Visita istituzionale domani in Sardegna per il ministro Stefano Patuanelli, il vice ministro al Mise Alessandra Todde e la sottosegretaria al Mite Ilaria Fontana. I rappresentanti del governo saranno nelle aree che in questi giorni sono state devastate dagli incendi e incontreranno i sindaci dei Comuni colpite, gli imprenditori e le aziende che hanno subìto gravi danni. Inoltre prenderanno parte all’assemblea Anci di tutti i primi cittadini a Sennariolo, e le categorie del territorio più colpite.

"Il governo – sottolinea Todde – vuole dimostrare estrema vicinanza ai territori, ai sindaci, alle imprese, agli imprenditori e ai cittadini che in queste settimane hanno vissuto sulla propria pelle le devastazioni causate dagli incendi che hanno colpito duramente anche la Regione Sardegna".

"Domani – aggiunge – saremo in Sardegna per incontrare i sindaci e le categorie dimostrando che il governo non ha alcuna intenzione di lasciarli soli. Grazie al ministro Patuanelli e alla sottosegretaria al Mite Fontana per aver deciso di venire in Sardegna a conferma che lo Stato c'è".

