Sono 2.095 i nuovi casi confermati di positività al coronavirus in Sardegna nelle ultime 24 ore, e nel bollettino diramato dall’Unità di crisi della Regione si dà conto anche di ulteriori 8 decessi.

In totale sono stati processati, tra molecolari e antigenici, 15.213 tamponi.

Il rapporto positivi-tamponi è del 13,77 per cento.

Un paziente in più è ricoverato in terapia intensiva (sono 27 in tutto), quelli in area medica sono 364 (6 meno di ieri).

I casi di isolamento domiciliare sono 35.094.

Per quanto riguarda le vittime, si tratta di una donna di 91 anni residente nella provincia del Sud Sardegna; una donna di 79 anni e tre uomini di 67, 80 e 93 anni, tutti residenti nella provincia di Sassari; una donna di 91 anni e un uomo di 48 residenti nella provincia di Oristano, e un uomo di 86 anni residente nella provincia di Nuoro.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata