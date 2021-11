Sono 114 i nuovi casi confermati di positività al Covid in Sardegna sulla base di 2.504 persone testate.

I test processati, tra molecolari e antigenici, sono invece 7.730.

Il rapporto positivi-tamponi è quindi dell’1,47 per cento.

Invariato il numero dei pazienti ricoverati nelle terapie intensive, che restano 10 come ieri, mentre sono 42 (uno in meno rispetto a ieri) quelli in area medica.

I casi di isolamento domiciliare sono 2.012 (70 in più rispetto a ieri).

Non si registrano ulteriori decessi.

