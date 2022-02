Altri sette decessi in Sardegna e 3.209 nuovi casi di coronavirus. Sono i numeri contenuti nel bollettino odierno diramati dall’Unità di crisi della Regione. In totale sono stati processati 19.606 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 30 (due in più rispetto a ieri); quelli in area medica sono 404 (5 in meno rispetto a ieri).

Mentre 30.626 sono i casi di isolamento domiciliare (+ 1.168).

Le vittime sono due donne di 76 e 79 anni e un uomo di 97 anni, residenti nella provincia di Sassari; una donna di 90 anni e un uomo di 91 residenti nella provincia del Sud Sardegna; una donna di 99 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari, e un residente nella provincia di Nuoro.

(Unioneonline/s.s.)

