Altre cinque vittime in Sardegna e 2.069 casi confermati di positività al Covid. L’aggiornamento è contenuto nel bollettino diramato dall’Unità di crisi della Regione che indica anche la quantità di tamponi processati in totale, tra molecolari e antigenici: 12.377.

Il tasso di positività è quindi del 16,7 per cento.

Si registra anche un calo nei ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 25 (3 meno di ieri); quelli in area medica sono 387 (10 meno di ieri), mentre i casi di isolamento domiciliare sono 36.023 (439 in più).

I morti sono un 63enne e una 97enne residenti nella provincia del Sud Sardegna; un uomo di 76 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari; una di donna di 86 anni e un uomo di 93 residenti nella provincia di Sassari.

