Sono 31 i nuovi casi di coronavirus in Sardegna registrati nelle ultime 24 ore, con anche due nuovi decessi.

I totali salgono quindi rispettivamente a 55.682 positivi da inizio emergenza e 1.418 vittime.

I tamponi eseguiti sono stati 1.219.005 tamponi, per un incremento complessivo di 4.473 test rispetto al dato precedente.

È dello 0,69 per cento il rapporto positivi-tamponi.

Sono invece 288 (-7) le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 41 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.146 e i guariti sono complessivamente 38.789 (+214).

Sul territorio, dei 55.682 casi positivi complessivamente accertati, 14.574 (+19) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.424 (+2) nel Sud Sardegna, 5.013 (+3) a Oristano, 10.744 (+4) a Nuoro, 16.927 (+3) a Sassari.

