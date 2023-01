Pioggia e freddo in Sardegna, dopo il clima primaverile che ha caratterizzato il periodo natalizio e i primi giorni del 2023.

Le previsioni annunciano infatti un progressivo peggioramento del meteo, con il tempo che in tutta Italia si farà via via più instabile, soprattutto al Nordest e sui settori centro-meridionali tirrenici e, appunto, in Sardegna.

Attenzione particolare alla giornata di martedì 17 gennaio, quando – segnala ilMeteo.it – l’Isola sarà investita da «violento maltempo», in particolare nelle zone occidentali.

Mercoledì 18, invece, il maltempo resterà «intenso», anche a causa del libeccio che sferzerà le coste dell’Isola.

E, con la pioggia arriverà anche il gelo: nella giornata di giovedì 19 gennaio il cielo resterà infatti molto nuvoloso, con – prevede in questo caso l’Arpas - precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale e locali nevicate sopra i 1000 metri. In generale, le temperature subiranno una brusca diminuzione.

I venti, infine, saranno forti dai quadranti occidentali, mentre i mari saranno molto mossi o agitati.

