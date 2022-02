Denunce e sanzioni a Escalaplano e Orotelli da parte dei carabinieri.

Nel primo caso i militari della stazione del paese hanno sorpreso per strada due persone che dovevano rimanere in casa in quarantena in quanto positive al Covid-19. Entrambe sono state denunciate.

A Orotelli, invece, il cliente di un bar – residente a Benetutti – era all’interno del locale ma non in possesso del Green pass. Per questo è stato sanzionato.

(Unioneonline/s.s.)

