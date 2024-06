Da venerdì a domenica Villanova Tulo festeggerà San Giuliano Martire, abbinando un cartellone di eventi alla sagra delle ciliegie. In particolare, nella giornata di domenica, a partire dalle 9, il borgo collinare dedicherà l’intera giornata alla valorizzazione delle ciliegie, con assaggi gratuiti, esposizioni ed eventi. I visitatori potranno godere dei panorami mozzafiato sul lago del Flumendosa, delle bellezze del paesaggio boschivo, delle ricchezze archeologiche, del buon cibo, della cordialità e dell’ospitalità tipiche di questo angolo di Sarcidano. L’iniziativa è del Comitato delle leve ‘64, ‘74, ‘84 e ‘94, in collaborazione con il Comune e la parrocchia di San Giuliano Martire.

I festeggiamenti prenderanno il via venerdì, con una giornata sportiva dedicata ai più piccoli. La serata sarà dedicata alla tradizionale poesia estemporanea sarda. Si proseguirà il pomeriggio di sabato, con la proclamazione dei vincitori del premio di poesia in lingua sarda dedicato a Benvenuto Lobina, poeta e scrittore tulese, considerato tra i più influenti autori sardi del Novecento. Il premio è alla diciassettesima edizione. Serata revival il sabato, con un concerto interamente dedicato alla musica degli anni ‘90 e, a seguire, l’anfiteatro di piazza Enrico Berlinguer si trasformerà in una grande discoteca all’aperto.

Domenica, giorno della sagra, espositori, artigiani, produttori, gruppi di maschere tradizionali, musicisti di strada da tutta la Sardegna coloreranno la piazza e la via principale del borgo. In tarda mattinata la processione antica lungo il centro storico e, al termine, la rappresentazione di “Su Illu”: antico rito del fidanzamento, curata dall’associazione culturale “Le Ciliegie Scalze”, il tutto in perfetto stile anni ‘50.

Il pomeriggio sarà dedicato all’esaltazione di colori, suoni e riti della tradizione: la processione tradizionale in onore del patrono percorrerà le vie principali del paese, con la partecipazione di gruppi folk, cavalieri e suonatori. Durante la giornata di domenica sono previste due degustazioni gratuite di ciliegie. La serata si concluderà con uno spettacolo pirotecnico, uno musicale e l’estrazione dei biglietti della lotteria.

(Unioneonline)

