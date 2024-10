La continuità territoriale cambia di nuovo. E se restano uguali frequenze, numero di posti a disposizione, destinazioni e tariffe, saranno diversi gli attori. Cioè le compagnie impegnate nei tre scali sardi.

A Cagliari il debutto di Aeroitalia, la low cost fondata due anni fa che ha già gestito i collegamenti in regime di servizio pubblico negli aeroporti del nord Sardegna. Prenderà il posto di Ita Airways, che da stamattina trasferirà i suoi aerei ad Alghero. L'arrivo è stato preceduto dalle polemiche, in particolare quelle sugli orari dei voli verso Linate: il primo è previsto alle 8.55 e non consente di essere in centro a Milano prima delle 11 (salvo ritardi). Nonostante la disponibilità della compagnia statale a rivedere il piano operativo e le pressioni della Regione, il tabellone non è ancora cambiato.

A Olbia Aeroitalia gestirà in esclusiva il collegamento con Milano e in tandem con Volotea quello con Roma. E per rispondere alle lamentele sulle difficoltà che attendono chi viaggia verso mete internazionali con scalo a Fiumicino e Linate, si appresta a firmare un accordo di code share con Qatar Airways.

Nel frattempo, con l'avvio della stagione aeronautica invernale (che inizia sempre l'ultima domenica di ottobre), le low cost si preparano però a ridurre l'impegno negli scali dell'Isola.

Ulteriori dettagli e approfondimenti nell'articolo di Michele Ruffi sul quotidiano in edicola e nell'edizione digitale

