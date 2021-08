Si avvicina ai 2 milioni di dosi il numero delle somministrazioni di vaccini effettuate in Sardegna, per la precisione 1.983.152, ossia il 94,8% delle 2.092.291 dosi consegnate dalla struttura commissariale.

I sardi che hanno completato il ciclo vaccinale sono 924.069 e nelle ultime 24 ore sono state quasi 13mila le dosi inoculate, ma per due giorni - il 14 e 15 agosto - gli hub della Fiera di Cagliari e l'hub di via Beethoven di Quartu Sant'Elena rimarranno chiusi. Come anche domenica 22 e domenica 29.

Da gennaio a oggi, nei presidi ospedalieri dell'Arnas "G. Brotzu" di Cagliari, sono state somministrate 66.096 dosi di cui 60.970 Pfizer e 5.126 Astrazeneca; per una media di 165 giorni lavorativi sono stati effettuati 400 vaccini al giorno. Di questi almeno l'80% è stato inoculato a pazienti appartenenti alle categorie fragili (oncologici, dializzati, trapiantati, allergici, neurologici, cardiopatici ecc). "Tra questi – sottolinea la direzione aziendale - non è stato rilevato nessun evento avverso importante. Un ottimo risultato finora raggiunto che ci ha permesso di dare un contributo importante alla lotta alla pandemia".

Novità anche per quanto riguarda i tamponi molecolari: l'Ats ha identificato una fascia oraria durante la settimana e nel week end per l'effettuazione dei test a chi è risultato positivo a quello antigenico rapido. A partire da lunedì 16 agosto, tutte le persone che sono in possesso di un risultato da test rapido antigenico positivo rilasciato da un ente certificato (laboratorio analisi, postazioni autorizzate, farmacie, ecc.) devono avvisare il proprio medico di medicina generale e possono recarsi senza prenotazione al Servizio di via Romagna n. 16 a Cagliari (Pad. "N") esclusivamente nella fascia oraria dalle 18 alle 20 dal lunedì al venerdì e dalle 13 alle 14 il sabato e la domenica. "I cittadini - fa sapere l'Ats - devono presentarsi agli sportelli muniti di tessera sanitaria, documento di identità e referto del test che attesta la positività per essere sottoposti a tampone molecolare di conferma".

Inoltre, fa sapere la Regione, “sono in corso di predisposizione apposite Agende dedicate alla prenotazione della vaccinazione per i cittadini della fascia di età 12 - 18 anni, ossia nati tra il 2003 e il 2009 (limitatamente a chi ha già compiuto 12 anni). I cittadini che rientrano in tale fascia di età, a partire da lunedì 16 agosto, possono prenotare la vaccinazione”. Le modalità sono quelle già note: sul sito https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it oppure agli Atm degli uffici postali, attraverso il call center 800 009966 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20), tramite i portalettere.

La procedura di prenotazione consente di scegliere il punto di vaccinazione tra quelli disponibili.

ULTRA 60ENNI – L’Ats aggiunge che la Sardegna “ha aperto la possibilità a tutti coloro che ancora non hanno ricevuto le dosi di vaccino di scegliere di ricevere la somministrazione dei vaccini da mRNA (Pfizer e Moderna), oltre a quelli a vettore virale attualmente dedicati alla categoria di cittadini over 60”.

Tutti i cittadini ultra sessantenni non ancora vaccinati avranno l'opportunità di scegliere di esser vaccinati con doppia dose Pfizer o Moderna oltre che con Astrazeneca accedendo liberamente, senza prenotazione né appuntamento, a tutti gli hub vaccinali presenti sul territorio.



(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata