Nel giorno in cui si registrano oltre 1000 prime dosi e un nuovo boom di "booster" (quasi 13.700) in Sardegna, la Fondazione Gimbe evidenzia che la popolazione isolana che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 79,2% (media Italia 77,9%) a cui aggiungere un ulteriore 2,6% (media italiana 3,1%) che, invece, ha solo la prima dose.

Secondo il report del Governo, nell'Isola sono ancora 256.452 i sardi non ancora vaccinati, compresi 81.849 bambini tra i 5 e gli 11 anni per i quali la campagna con i nuovi sieri pediatrici anti Covid è partita una settimana fa, arrivando a superare le 3mila dosi già somministrate in questa fascia d'età.

Attualmente i residenti vaccinati con due dosi sono 1.265.773 e, secondo alcune stime, di questo passo l'80% di immunità di gregge potrà essere raggiunto prima di Capodanno.

Il tasso di copertura per la popolazione sarda over 12 anni (doppia dose) è ad oggi pari all'85,1% (75,7% se si contano anche gli over 5 che però non possono ancora avere la seconda dose per effetto del recente avvio delle inoculazioni) , mentre il tasso di copertura con terza dose è del 49,3%, contro una media italiana del 51,2%.

