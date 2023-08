Il Mondiale di Formula Uno si ferma, e per i piloti è tempo di vacanze. Anche per Max Verstappen, campione in carica e leader indiscusso pure in questa stagione, alla guida della sua Red Bull. Il fenomeno olandese ha scelto come meta proprio la Sardegna.

Ieri Verstappen ha scelto di pranzare al ristorante La Scogliera di Porto Massimo, a La Maddalena, scattando anche qualche foto in compagnia del titolare, Andrea Orecchioni.

Il campione del mondo ha proseguito la sua vacanza a Portisco, nei pressi della Costa Smeralda, dove è stato fotografato con una classica borsa da spiaggia, proprio come un comune turista nell’Isola.

