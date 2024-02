Per il secondo anno consecutivo Ivan Cortis con il suo zafferano ha trionfato a Milano all’Italy Food Awards 2024, l’Oscar per i migliori produttori del settore agroalimentare in Italia. L’imprenditore sardo ha ottenuto il "Premio Speciale Eccellenze e Tradizioni del gusto Italiane", un riconoscimento di grande prestigio che è il frutto del suo prezioso lavoro nelle campagne di Villanovafranca, il paese in cui è nato.

Un "Oscar" per la qualità del prodotto e per l'ostinazione e la tenacia di Ivan Cortis che a un certo punto della sua vita ha incontrato la sclerosi multipla, ma non si è fermato. È ripartito con forti motivazioni. Ha deciso di puntare sull’attività di agricola: oltre all’oro rosso, che vende in tanti mercati esteri (compreso quello statunitense), olio, mandorle, legumi. Tutto questo attraverso la riscoperta delle potenzialità legate all’antica vocazione agricola della Marmilla.

Il commento dopo aver ricevuto il premio a Milano: «Sono felicissimo per questo nuovo straordinario traguardo che mi trasmette un’energia eccezionale in vista dei prossimi obiettivi che voglio raggiungere. La sfida va avanti. Penso anche al futuro del mio paese che deve sfruttare le grandi opportunità offerte dall’agricoltura».

