il progetto
03 giugno 2026 alle 07:15aggiornato il 03 giugno 2026 alle 07:19
Tyrrhenian Link, viabilità nel caos. Restano i dubbi sul possibile inquinamentoQuasi completato il maxi collegamento elettrico. Nell’attesa per le bonifiche i tecnici avvertono: «Faremo i conti con i fanghi che emergeranno dal fondale»
La spiaggia sparita, i fanghi che emergeranno dal fondale e le ville sul mare destinate alla svalutazione. A Terra Mala, da dove il cavidotto del Tyrrhenian link si inabissa verso la Sicilia, è questo lo scenario. Quasi completato il maxi collegamento elettrico. La viabilità è nel caos e, nell’attesa per le bonifiche, i tecnici non nascondono i dubbi sul possibile inquinamento.
L’articolo completo di Lorenzo Piras su L’Unione Sarda in edicola e nell’edizione digitale sull’app Unione Digital
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