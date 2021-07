Lavoro intenso oggi in Sardegna per i 30 incendi che si sono verificati sul territorio regionale. Otto di questi hanno richiesto l’intervento del mezzo aereo del Corpo forestale. Si tratta di quelli registrati a Uta, in località San Tommaso, dove il fuoco ha percorso una superficie di circa 10 ettari incolti; a Pabillonis, in località “Bau sa Conca”; a Teli, in località “Aratena”, e ancora a “Parradei”, località di Riola Sardo; a Tortolì, in zona “Case Mameli”; a Ozieri, località “Campo de Vora”; a Luras, in località “Monte Toveddu”; a Nurri, in località “Planu Burraxeddu”.

