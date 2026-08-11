Circolazione ferroviaria paralizzata dalle 11 questa mattina sulla linea in direzione Cagliari, con pesanti ripercussioni per i passeggeri. Il traffico dei treni è rimasto bloccato nel tratto compreso tra San Gavino e Sanluri, in entrambe le direzioni, dopo l’avvistamento di una persona che camminava sui binari all’arrivo di un convoglio.

L’episodio si è verificato poco fuori San Gavino. Il macchinista del treno partito da Oristano e diretto a Cagliari, accortosi della presenza dell’uomo sui binari, ha attivato la procedura d’emergenza e arrestato il convoglio.

La circolazione è rimasta quindi bloccata nel tratto interessato, mentre sul posto intervenivano le forze dell’ordine. Almeno due i treni rimasti momentaneamente fermi, con inevitabili ripercussioni sulla regolarità del servizio. Pesanti i disagi per i passeggeri, alcuni dei quali hanno lamentato ritardi e il rischio di perdere appuntamenti, visite mediche e coincidenze, comprese quelle con i voli. Per limitare le conseguenze dell’interruzione, sono stati messi a disposizione dei viaggiatori anche alcuni autobus.

La situazione si è sbloccata alle 12.21, quando è stata riattivata la normale circolazione ferroviaria tra San Gavino e Sanluri, in entrambe le direzioni. Nel frattempo, la persona che si trovava sui binari è stata presa in custodia dalle forze dell’ordine.

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