La Sardegna si conferma terra di eccellenze anche nel mondo del gelato artigianale. Sono tre, infatti, le insegne isolane entrate nella prestigiosa classifica delle cento migliori gelaterie d'Italia stilata dalla rivista specializzata “Dissapore”, frutto di un lungo lavoro di degustazioni e valutazioni basate su qualità delle materie prime, profilo sensoriale, creatività e innovazione.

A rappresentare l'Isola sono la gelateria Fenu di Cagliari, la Oriolos di Perfugas e la Pichi di Iglesias, tre realtà diverse tra loro ma accomunate da una forte attenzione alla ricerca e all'identità del prodotto.

Per la gelateria Fenu il nuovo riconoscimento si aggiunge a un traguardo già importante. Il locale cagliaritano, infatti, ha ottenuto per la decima volta consecutiva i Tre Coni del Gambero Rosso, il massimo riconoscimento assegnato dalla celebre guida alle migliori gelaterie italiane. Un risultato che conferma la continuità e l'eccellenza del lavoro svolto nel capoluogo sardo e che consolida il ruolo di Fenu tra i punti di riferimento nazionali del settore.

Accanto a Fenu, la classifica di Dissapore premia anche Oriolos di Perfugas, realtà capace di valorizzare il territorio attraverso gusti e ingredienti legati alla tradizione locale, e Pichi di Iglesias, laboratorio artigianale emergente che negli ultimi anni si è distinto per la qualità delle sue proposte e per una visione contemporanea del gelato.

La presenza di tre gelaterie sarde tra le migliori cento d'Italia rappresenta un riconoscimento significativo per l'intero comparto regionale, sempre più apprezzato per la capacità di coniugare artigianalità, ricerca e valorizzazione delle produzioni del territorio.

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