Una nave in più da Olbia e la volontà di soddisfare le esigenze legate al trasporto di animali vivi degli scarti di lavorazione nel periodo estivo. Questo è il bilancio del faccia a faccia – avvenuto oggi in videoconferenza – tra l’assessore regionale ai Trasporti, Antonio Moro e i rappresentanti delle compagnie di navigazione marittima.

«L’incontro di oggi – ha spiegato l’esponente della Giunta Solinas –, convocato in seguito alle numerose sollecitazioni ricevute, soprattutto da parte delle organizzazioni di categoria, è servito a fare luce sulle criticità che si sono registrate nelle ultime settimane. I responsabili delle compagnie hanno confermato le difficoltà a procedere all’imbarco di carichi di animali vivi e scarti di macellazione nelle navi cosiddette Ro-Pax (passeggeri, auto, camion e rimorchi) con garage chiuso, a causa delle elevate temperature che si sviluppano all’interno e della non secondaria questione legata ai miasmi che tali carichi provocano».

Cin Tirrenia, con l’amministratore Massimo Mura, ha confermato la disponibilità della compagnia all’imbarco – anche durante i mesi estivi – dei cavalli nelle navi Ro-Pax in servizio sulle linee Genova-Porto Torres, Genova-Olbia, Livorno-Olbia e Civitavecchia-Olbia. Il tutto nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’apposito accordo stipulato a suo tempo con l’associazione allevatori. Durante i mesi estivi le uniche linee nelle quali potranno essere imbarcati i carichi con animali vivi e scarti di macellazione sono le navi merci Livorno-Olbia e Livorno-Cagliari, con cadenza bisettimanale.

Feedback positivo anche da parte di Grimaldi, con il line manager Giovanni Balletta, che ha confermato il regolare imbarco di cavalli, anche nel periodo estivo, sulle rotte Ro-Pax Livorno-Olbia, Civitavecchia-Cagliari, Napoli-Cagliari. In questo caso gli animali vivi e gli scarti di macellazione potranno essere imbarcati soltanto sulle tratte solo merci Genova-Porto Torres, Livorno-Cagliari e Salerno-Cagliari che hanno cadenza tre volte alla settimana.

Corsica Ferries ha comunicato che – durante l’estate – sulla linea Golfo Aranci-Livornonon verranno imbarcati carichi con animali vivi. La Grendi – che in tutte le sue tratte consente l’imbarco di animali vivi e scarti di lavorazione – ha poi annunciato l’impiego, entro la metà di luglio, di un’altra nave solo merci sulla tratta Olbia-Marina di Carrara.

Nonostante le novità annunciate «permangono alcune criticità. Ma possiamo affermare che i disagi per gli operatori sembrano destinati a essere mitigati se non anche completamente eliminati», ha concluso l’assessore Moro.

