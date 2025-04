«Non ho mai avuto rapporti né chiesto niente agli armatori Tirrenia. Sono stato invitato come relatore ad un Panel del Salone Nautico di Genova con altri governatori e con esponenti del settore e, come capita sempre in questi casi, chi mi ha invitato ha provveduto al mio biglietto. Poi se questi soggetti sono riusciti a farsi omaggiare il transfert poco ne so e francamente non me lo sono neppure mai chiesto».

A parlare è Christian Solinas, ex presidente della Regione Sardegna, che - secondo quanto emerge dalle carte dell’inchiesta coordinata dal pm Walter Cotugno sui biglietti dei traghetti regalati a ufficiali della Capitaneria di Porto - viaggiato per andare al Salone Nautico di Genova nel 2023.

Ma l’ex governatore puntualizza: «Come ben sanno gli uffici regionali, da Presidente non ho mai chiesto un euro di rimborso per nessuna missione istituzionale, né per biglietti né per pasti e né per pernottamenti. Figuriamoci se nel mio modo di pensare può esistere anche lontanamente l'idea di lucrare un biglietto omaggio in nave».

