È stato convocato questa mattina in Procura a Genova dal pm Walter Cotugno l'amministratore delegato di Moby Achille Onorato.

L'imprenditore, figlio di Vincenzo Onorato, è indagato nell'ambito dell'inchiesta sui biglietti dei traghetti regalati a ufficiali della capitaneria, ma per lui non è stata chiesta alcuna misura.

Accusato di corruzione – al centro della vicenda ci sono i collegamenti con la Sardegna – si è presentato in Procura con l'avvocato Pasquale Pantano e non ha risposto alle domande degli inquirenti. Domani mattina, invece, continueranno gli interrogatori preventivi davanti alla giudice Silvia Carpanini per gli indagati per cui la procura ha chiesto le misure cautelari (2 arresti domiciliari e 11 interdittive).

Nelle scorse settimane già altri indagati erano stati sentiti e avevano sostenuto che i biglietti gratis erano solo «un'usanza comune a tutte le compagnie», una sorta di omaggio che nulla avrebbe a che fare con la corruzione.

Gli interrogatori finiranno il 30 aprile, poi la giudice con un unico provvedimento deciderà se accogliere o meno le richieste di misura cautelare. Secondo l'impianto accusatorio, le navi della società erano prive dei requisiti fissati dalla normativa internazionale in materia ambientale: alcuni componenti dei motori principali e dei diesel generatori di corrente sarebbero stati manomessi o sostituiti con pezzi di ricambio non originali e, quindi, non conformi alle norme, che sarebbero state aggirate con attestazioni fasulle riportate sui registri o attraverso la contraffazione dei segni di autenticazione di competenza delle autorità pubbliche.

La Procura nelle scorse settimane aveva chiesto e ottenuto il sequestro preventivo di tre traghetti per un valore di oltre 64 milioni. Da questo primo filone è nata una seconda tranche di inchiesta che vede coinvolte una quarantina di persone tra magistrati, forze dell'ordine e alti funzionari delle Prefetture, che avrebbero beneficiato dei biglietti gratis per la Sardegna e la Sicilia.

(Unioneonline)

