«Non basterebbe una vita per ringraziarti per tutto quello che hai fatto per me, 30 anni meravigliosi marito e papà esemplare». Così si apre il post pubblicato su Facebook da Marianna Cannas, la moglie di Cirillo Andrea Lai l’uomo che questa notte è deceduto a causa di un incidente avvenuto mentre era alla guida della sua moto sulla strada statale 387 a Serdiana.

Lai, gommista di 49 anni di Quartu, è morto dopo essere andato a sbattere contro una rotatoria. «Purtroppo le nostre vite si sono divise – scrive la moglie - ma mai tutto il bene che ci volevamo, sei stato e sarai per sempre una parte della mia vita importante, eri il mio pilastro che ora non c’è più».

«Il tuo sorriso e la tua allegria mi mancheranno – prosegue -. I tuoi messaggi, le nostre uscite, mi mancherà tutto di te. Purtroppo la tua passione ti ha portato via da noi troppo presto, ti porterò sempre nel mio cuore con grandissimo e immenso dolore. Veglia sempre sulla tua adorata bimba che amavi tanto».

(Unioneonline/A.D)

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